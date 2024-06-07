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Молдова проверяет, действительно ли русский дрон пролетал над Приднестровьем

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 7 июня 2024, 22:01
Молдова проверяет, действительно ли русский дрон пролетал над Приднестровьем
Иллюстративнoе фото - Getty Images

Министерство обороны Молдовы заявило, что проверяет информацию украинской стороны о пролете российского беспилотника над территорией непризнанного Приднестровья во время атаки в ночь на 7 июня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker

Детаои: Как сказали в молдавском ведомстве, Служба наблюдения за воздушным пространством Украины передала информацию о том, что ночью 7 июня беспилотник типа "Шахед" якобы нарушил воздушное пространство в районе города Тирасполь.

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По данным украинской стороны, инцидент произошел в 01:42 ночи. Мониторинговые Telegram-каналы примерно в это время сообщали о движении российского ударного дрона через Приднестровье на северо-запад.

""Это устройство не входило в воздушное пространство, контролируемое системами Национальной армии. Минобороны проверяет полученную информацию и определяет точную траекторию движения дрона", – заявили в молдавском Министерстве обороны.

В Молдове ранее не раз обнаруживали обломки "Шахедов", которые российские силы используют для атак на Одесскую область Украины.

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О пролетах российских дронов сообщала и соседняя Румыния.

Темы: Молдовабеспилотники
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