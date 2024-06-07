Молдова проверяет, действительно ли русский дрон пролетал над Приднестровьем
Министерство обороны Молдовы заявило, что проверяет информацию украинской стороны о пролете российского беспилотника над территорией непризнанного Приднестровья во время атаки в ночь на 7 июня.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker
Детаои: Как сказали в молдавском ведомстве, Служба наблюдения за воздушным пространством Украины передала информацию о том, что ночью 7 июня беспилотник типа "Шахед" якобы нарушил воздушное пространство в районе города Тирасполь.
По данным украинской стороны, инцидент произошел в 01:42 ночи. Мониторинговые Telegram-каналы примерно в это время сообщали о движении российского ударного дрона через Приднестровье на северо-запад.
""Это устройство не входило в воздушное пространство, контролируемое системами Национальной армии. Минобороны проверяет полученную информацию и определяет точную траекторию движения дрона", – заявили в молдавском Министерстве обороны.
В Молдове ранее не раз обнаруживали обломки "Шахедов", которые российские силы используют для атак на Одесскую область Украины.
О пролетах российских дронов сообщала и соседняя Румыния.