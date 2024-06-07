Лидеры стран НАТО на саммите будут говорить о помощи Украине, но не о ее вступлении

Лидеры стран Североатлантического Альянса на саммите в Вашингтоне сосредоточатся на трех ключевых вопросах, связанных с Украиной, но они не будут касаться ее членства в НАТО и возможных графиков вступления.

Источник: "Европейская правда", председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал в интервью The Washington Post

Детали: По словам Бауэра, на саммите Альянса в Вашингтоне будут обсуждаться три аспекта поддержки Украины. Первый связан с "миссией" по приближению Киева к членству, которая будет состоять из четырех аспектов:

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координация всех форм обучения украинских военных;

координация военной помощи среди членов НАТО;

поставки военной помощи через логистические узлы;

дискуссии о будущем Вооруженных Сил Украины после войны.

Он напомнил, что первые три вопроса уже находятся в ведении Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которая действует под эгидой США.

"Но если эти усилия 50 стран будут координироваться через НАТО – это важный шаг к более тесному сотрудничеству между Украиной и НАТО", – считает Бауэр.

Второй ключевой вопрос по Украине на саммите, по словам главы Военного комитета, связан с обеспечением надежного финансирования военной помощи Киеву, "а не дискуссия на ежемесячной основе".

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"И третий элемент – это новый совместный аналитический и тренировочный центр в Польше (JATEC), который будет создан для того, чтобы мы вместе с Украиной и НАТО вынесли правильные уроки из войны в Украине", – подытожил он.

В то же время Бауэр предостерег, что вопрос членства Киева в Альянсе и временных рамок такого членства в Вашингтоне не будет обсуждаться, поскольку пока никто не может спрогнозировать конец войны в Украине.

Напомним, обсуждения касаются перехода в НАТО той координационной работы по поддержке Украины, которую до сих пор осуществляли в формате "Рамштайн" под лидерством США, из-за непредсказуемости дальнейшей политики Штатов в случае победы Дональда Трампа. О новой программе должны финально договориться на саммите в Вашингтоне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг верит в одобрение на саммите НАТО новой системы финансирования обороны Украины на 40 млрд долларов.