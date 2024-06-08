Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США могут усилить развертывание ядерного оружия "из-за угроз со стороны противников"

Татьяна ОлейникСуббота, 8 июня 2024, 00:07
США могут усилить развертывание ядерного оружия из-за угроз со стороны противников
Фото - Getty Images

В ближайшие годы может наступить момент, когда Соединенным Штатам Америки придется увеличить развертывание стратегического ядерного оружия.

Источник: высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности Пранай Вадди сообщил в Вашингтоне, сообщает "Голос Америки"

Детали: Причиной такого решения должностное лицо назвал возможный "рост угроз со стороны противников", очерчивая "более конкурентный подход" к контролю над вооружениями администрации Джо Байдена.

Реклама:

Со своими замечаниями по видеосвязи выступил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он поделился обеспокоенностью по поводу возрождения ядерной угрозы, отметив, что "ядерный риск выше, чем когда-либо со времен Холодной войны".

Он добавил, что, учитывая этот риск, жизненно важные нормы и стандарты против распространения, испытаний и использования ядерного оружия теперь "размыты".

Темы: СШАядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу"

Послы ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы

На следующей неделе ситуация в энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой "Укрэнерго"

Зеленский прибыл на саммит мира в Швейцарию

Все новости...
США
Глава Пентагона: Разрешение бить по РФ оружием США будет очень полезным для украинцев в будущем
Ракеты для HAWK, боеприпасы для HIMARS: что в новом пакете военной помощи от США
Байден начал переговоры с Зеленским и объявил о пакете помощи на $225 млн
Последние новости
12:03
За три дня рекрутинговой кампании на сайте Минобороны привлекли 2 тысячи желающих
11:50
Шольц назвал ультиматумы Путина "несерьезным предложением"
11:32
На Покровском направлении наиболее напряженная ситуация, продолжаются бои
11:16
Венгрия рассказала, почему сняла вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС
11:15
ФутболФранцузский ПСЖ подписал вратаря сборной России
11:06
"Пропаганда безнравственности": украинские церкви осудили проведение в Киеве Марша Равенства
11:00
инфографикаРоссияне атаковали почти 200 объектов инфраструктуры за сутки
10:43
Из-за обстрела, в Черниговской области обесточены почти две тысячи абонентов
10:26
МИД Чехии: Снаряды от "чешской инициативы" прибывают в Украину в эти дни
10:23
Космический телескоп заснимал межзвездную туманность, похожую на цветную рыбу
Все новости...
Реклама:
Реклама: