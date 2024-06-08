США могут усилить развертывание ядерного оружия "из-за угроз со стороны противников"

В ближайшие годы может наступить момент, когда Соединенным Штатам Америки придется увеличить развертывание стратегического ядерного оружия.

Источник: высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности Пранай Вадди сообщил в Вашингтоне, сообщает "Голос Америки"

Детали: Причиной такого решения должностное лицо назвал возможный "рост угроз со стороны противников", очерчивая "более конкурентный подход" к контролю над вооружениями администрации Джо Байдена.

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Со своими замечаниями по видеосвязи выступил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он поделился обеспокоенностью по поводу возрождения ядерной угрозы, отметив, что "ядерный риск выше, чем когда-либо со времен Холодной войны".

Он добавил, что, учитывая этот риск, жизненно важные нормы и стандарты против распространения, испытаний и использования ядерного оружия теперь "размыты".