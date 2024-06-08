Воздушные силы сообщали об угрозе вражеских дронов в некоторых областях
Суббота, 8 июня 2024, 00:22
Поздно вечером 7 июня Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских ударных БпЛА в некоторых областях.
Источник: Воздушные силы
Дословно в 23:42: "Сумская, Харьковская области – угроза ударных БпЛА".
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00:10: "Вражеский БпЛА на Полтавщине в направлении Полтавы".
00:35: "Запорожская область – угроза ударных БпЛА".
00:43: "Движение БпЛА типа "Shahed" из Запорожской области в направлении Днепропетровщины".
ВИДЕО ДНЯ
1:30: "Ударный БпЛА с Днепропетровщины на Донетчину".
Обновлено: В 1:46 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА по областям.
В 1:55 ВС сообщили о новом вражеском БпЛА с юго-востока курсом на Запорожье. Отбой угрозы в отношении этого дрона Воздушные силы объявили в 3:18.