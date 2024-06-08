Воздушные силы сообщали об угрозе вражеских дронов в некоторых областях

Поздно вечером 7 июня Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских ударных БпЛА в некоторых областях.

Источник: Воздушные силы

Дословно в 23:42: "Сумская, Харьковская области – угроза ударных БпЛА".

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00:10: "Вражеский БпЛА на Полтавщине в направлении Полтавы".

00:35: "Запорожская область – угроза ударных БпЛА".

00:43: "Движение БпЛА типа "Shahed" из Запорожской области в направлении Днепропетровщины".

ВИДЕО ДНЯ

1:30: "Ударный БпЛА с Днепропетровщины на Донетчину".

Обновлено: В 1:46 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА по областям.

В 1:55 ВС сообщили о новом вражеском БпЛА с юго-востока курсом на Запорожье. Отбой угрозы в отношении этого дрона Воздушные силы объявили в 3:18.