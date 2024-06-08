Генштаб о ситуации на фронте: Горячее всего – на Покровском направлении

Генштаб ВСУ сообщает, что самая горячая обстановка на фронте – на Покровском направлении, количество боевых столкновений увеличилось также на Лиманском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22.30 7 июня

Дословно: "Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. В настоящее время за сегодня произошло 85 боевых столкновений.

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Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам российских оккупантов продвинуться в глубину нашей территории, наносят им эффективное огневое поражение, истощая по всей линии боевого соприкосновения".

Детали: Силы обороны с начала текущих суток поразили 14 районов сосредоточения личного состава противника, один пункт управления, склад боеприпасов и станцию радио-электронной борьбы.

В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных с применением шести ракет и 39 авиационных ударов с применением 52 КАБов, задели 461 дрон-камикадзе. Также враг совершил более 2450 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

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На Харьковском направлении состоялось две безуспешные атаки врага в районе Волчанска.

"Силы обороны продолжают проводить мероприятия по усилению оборонительных позиций и рубежей", – отмечают в Генштабе.

Предварительные потери агрессора на этом направлении за минувшие сутки составили 101 оккупант погибшими и ранеными. Уничтожено пять артиллерийских систем, 41 БпЛА, семь автомобилей и пусковую установку для БпЛА. Кроме того, поражен 31 блиндаж и место хранения боеприпасов.

На Купянском направлении с начала минувших суток состоялось восемь боевых столкновений. Силы обороны успешно отбили семь атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Дружелюбовка и Грековка. Продолжается бой в районе Андреевки.

На Лиманском направлении количество боестолкновений увеличилось до девяти. Российские оккупанты пытались продвинуться в районах Тернов, Новосадового, Торского и Серебрянского Леса. Защитники отбили все вражеские атаки и не допустили потерь позиций.

В течение прошлого дня на Северском направлении враг совершил два безуспешных штурмовых действия в районе Белогоровки. По данным ГШ, ситуация под контролем Сил обороны Украины.

На Краматорском направлении агрессор семь раз пытался атаковать украинских защитников в районах Калиновки, Ивановского, Клещеевки, и Андреевки. Все вражеские попытки были отбиты.

Горячая обстановка остается на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток отыскать слабые места в украинской обороне, непрерывными штурмовыми действиями пытается вклиниться в боевые порядки украинских подразделений. Продолжаются бои в районах Новоалександровки, Евгеновки и Сокола. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника.

По предварительным данным, потери агрессора на этом направлении составили почти 200 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожено три боевые бронированные машины, три автомобиля и единицу специальной техники.

На Кураховском направлении на это время суток количество боевых столкновений увеличилось до 16. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Невельское, Карловка, Красногоровка, Георгиевка и Парасковеевка. 13 вражеских атак успешно Силы обороны успешно отбили. Продолжаются бои в районах Красногоровки и Парасковиевки.

"Ситуация напряженная. Принимаются меры по недопущению продвижения врага", – добавляют в Генштабе.

На Времовском направлении враг пытался завязать бои вблизи Урожайного и Старомайорского. Штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении российский агрессор четыре раза атаковал украинские подразделения вблизи населенных пунктов Копани и Малая Токмачка. Успеха не имел.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.