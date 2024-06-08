Зеленский поделился с Байденом "очень откровенной оценкой" ситуации на фронте – Кирби

Во время переговоров президентов Украины и США в Париже Владимир Зеленский поделился очень откровенной оценкой ситуации на поле боя.

Источник: советник Белого дома Джон Кирби, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Он (Зеленский – ред.) поделился с президентом Байденом очень откровенной оценкой того, что происходит, а также давления, которое они (в Украине – ред.) продолжают испытывать, особенно на востоке, на Донбассе".

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Детали: Кирби отметил, что не будет прибегать к более подробным подробностям разговора президентов и не будет говорить о вещах, "которые могут осложнить оборону Украины на поле боя".

В то же время, он подчеркнул, что предоставленные США пакеты помощи для ВСУ уже позволили украинской стороне получить определенные преимущества и смогли помешать продвижению российских войск, особенно в районе Харькова. Тем не менее, по его словам, нужно еще приложить немалые усилия, чтобы отбросить россиян назад.

"И президент (Байден – ред.) – как вы слышали публично – он, конечно, сделал это также в частном порядке и заверил президента Зеленского, что они и в дальнейшем будут иметь нашу поддержку", – отметил представитель Белого дома.