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В авиакатастрофе в США погиб астронавт миссии Apollo 8, который первым облетел Луну

Ольга ГлущенкоСуббота, 8 июня 2024, 06:12
В авиакатастрофе в США погиб астронавт миссии Apollo 8, который первым облетел Луну
Уильям Андерс, фото: NASA

В США в авиакатастрофе погиб член экипажа американской миссии "Аполлон-8", который первым совершил облет Луны в 1968 году, астронавт NASA Уильям Андерс.

Источник: CNN

Детали: На момент гибели Андерсу было 90 лет. О его смерти сообщил сын Грегори Андерс.

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Прямая речь Грегори Андерса: "Мой отец погиб в авиакатастрофе на островах Сан-Хуан".

Детали: Офис шерифа округа Сан-Хуан сообщил в пресс-релизе, что самолет упал у побережья острова Джонс.

В релизе говорилось, что "самолет старой модели летел с севера на юг, а затем упал в воду у северной оконечности острова Джонс и затонул".

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Также отмечается, что команда водолазов прибыла на место происшествия и проводит поиски.

Справка: Уильям Андерс родился 17 октября 1933 года в Гонконге. Окончил Военно-морскую академию Соединенных Штатов в 1955 году. После этого был зачислен в ВВС США.

Служил пилотом истребителя в эскадрильях перехвата командования ПВО в Калифорнии и Исландии.

В 1964 году его избрали астронавтом NASA, он служил резервным пилотом для миссии Gemini 11 в 1966 году. Также вместе с двумя другими астронавтами был в составе экипажа "Аполлон-8" во время исторического путешествия вокруг Луны.

Темы: СШАкосмосавиа
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