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Россияне за сутки потеряли еще более 1200 солдат и 9 танков

Ольга ГлущенкоСуббота, 8 июня 2024, 07:46
Россияне за сутки потеряли еще более 1200 солдат и 9 танков
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки россияне потеряли еще 1210 солдат, 9 танков и 36 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 517290 (+1210) человек,
  • танков – 7843 (+9) ед,
  • боевых бронированных – 15105 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 13533 (+36) ед,
  • РСЗО – 1095 (+0) ед,
  • средств ПВО – 834 (+1) ед,
  • самолетов – 357 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 10945 (+59) ед,
  • крылатых ракет – 2277 (+7) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18484 (+68) ед,
  • специальной техники – 2248 (+10) ед.

Темы: потери в войнеРосcиявойна
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