Россияне за сутки потеряли еще более 1200 солдат и 9 танков
Суббота, 8 июня 2024, 07:46
За минувшие сутки россияне потеряли еще 1210 солдат, 9 танков и 36 артсистем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 517290 (+1210) человек,
- танков – 7843 (+9) ед,
- боевых бронированных – 15105 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 13533 (+36) ед,
- РСЗО – 1095 (+0) ед,
- средств ПВО – 834 (+1) ед,
- самолетов – 357 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 10945 (+59) ед,
- крылатых ракет – 2277 (+7) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 18484 (+68) ед,
- специальной техники – 2248 (+10) ед.