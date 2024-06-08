Залужный завершает подготовку к работе в Британии - Кулеба
Новоназначенный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный уже завершает подготовку к началу дипломатической работы в Соединенном Королевстве.
Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу"
Детали: "Этот процесс уже в конце финишной прямой", - сказал Кулеба в ответ на вопрос, когда новый посол начнет работу в Лондоне.
По словам главы МИД, он "понимает повышенный интерес" к этой теме.
Прямая речь Кулебы: "Но напоминаю, что всех послов оценивают одинаково: по результатам.
Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства".
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Предыстория:
- 8 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
- Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк среди причин увольнения Валерия Залужного назвал необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.
- 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.
- 9 марта стало известно, что генерал Валерий Залужый и генерал-лейтенант Сергей Шаптала были уволены с военной службы решением ВВК по состоянию здоровья.