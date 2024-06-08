Залужный завершает подготовку к работе в Британии - Кулеба

Новоназначенный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный уже завершает подготовку к началу дипломатической работы в Соединенном Королевстве.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу"

Детали: "Этот процесс уже в конце финишной прямой", - сказал Кулеба в ответ на вопрос, когда новый посол начнет работу в Лондоне.

Реклама:

По словам главы МИД, он "понимает повышенный интерес" к этой теме.

Прямая речь Кулебы: "Но напоминаю, что всех послов оценивают одинаково: по результатам.

Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства".

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский, которого Зеленский назначил главнокомандующим

Предыстория: