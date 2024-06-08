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Женщина, которую достали из-под завалов возле Полтавы, умерла в больнице

Роман ПетренкоСуббота, 8 июня 2024, 12:25
Женщина, которую достали из-под завалов возле Полтавы, умерла в больнице
обстрел полтавщины 7 июня, фото: ОВА

Женщина, которую 7 июня спасли из-под завалов в Полтавском районе, умерла в больнице.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram

Прямая речь Пронина: "К большому сожалению, женщина, которую вчера спасли из-под завалов, умерла.

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Врачи до последней минуты боролись за ее жизнь".

Предыстория: 7 июня российская армия нанесла ракетный удар по частному дому в Полтавской области, из-под завалов спасли женщину.

Темы: Полтавская областьобстрел
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