Женщина, которую достали из-под завалов возле Полтавы, умерла в больнице
Суббота, 8 июня 2024, 12:25
Женщина, которую 7 июня спасли из-под завалов в Полтавском районе, умерла в больнице.
Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram
Прямая речь Пронина: "К большому сожалению, женщина, которую вчера спасли из-под завалов, умерла.
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Врачи до последней минуты боролись за ее жизнь".
Предыстория: 7 июня российская армия нанесла ракетный удар по частному дому в Полтавской области, из-под завалов спасли женщину.