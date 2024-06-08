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Журналисты идентифицировали двух военных РФ, причастных к изнасилованиям во время оккупации

"Украинская правда", Роман ПетренкоСуббота, 8 июня 2024, 12:53
Журналисты идентифицировали двух военных РФ, причастных к изнасилованиям во время оккупации
Надбит Дабаев из бурятии, о котором идет речь в расследовании, скриншот

Журналисты Kyiv Independent установили двух российских военных, которые во время оккупации Киевской и Херсонской областей в марте 2022-го были причастны к изнасилованию двух женщин.

Источник: документальный фильм-расследование "Он пришел снова"

Детали: Речь идет о военном 109 мотострелкового полка так называемой "армии" оккупированной части Донецкой области - Николае Сененко. Он участвовал в оккупации села Красновка в Херсонской области.

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А также - о ефрейторе 8 роты 37 отдельной мотострелковой бригады Надбите Дабаеве. Он участвовал в оккупации села Гавронщина Киевской области.

Оба идентифицированных российских военных, по информации журналистов, не понесли наказания за совершенные сексуальные преступления.

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В июне 2022-го украинские правоохранители объявили Надбиту Дабаеву заочное подозрение за ряд других военных преступлений, совершенных во время оккупации: угон автомобилей, угрозы расстрела и убийство гражданского мужчины.

Дабаев отказался отвечать на прямые вопросы журналистов о его причастности к преступлениям, в том числе к сексуальному насилию. В своих соцсетях он продолжает публиковать фото в военной форме и с оружием.

По информации от боевых товарищей Николая Сененко, с которыми журналист Kyiv Independent общался под легендой российского следователя, военный находится в оккупированном городе Горловка Донецкой области.

Кроме этого, в расследовании журналисты называют имена руководителей, которым подчинялись и были подконтрольными упомянутые российские военные.

37 бригадой руководил полковник Юрий Медведев. Во время оккупации Киевской области его бригада совершала одни из самых жестоких военных преступлений. В Украине военным объявили заочные подозрения, в частности, за убийства, изнасилования, пытки, угрозы расстрелами гражданских. В марте 2022-го Медведев получил ранение. Но через несколько месяцев имел слово на параде ко дню победы в Бурятии и впоследствии получил одну из высших государственных наград России - орден мужества.

109 полк так называемой армии оккупированной части Донецкой области мог быть подконтрольным 11 десантно-штурмовой бригаде армии РФ. Во главе ее стоял полковник Денис Шишов. Военный участвовал в захвате Херсонской области, имел ранения. Вскоре получил звание генерал-майора, а также государственную награду - героя России.

Темы: оккупациявойна
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