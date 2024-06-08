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Разведка Британии анализирует новые средства защиты Крымского моста

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 8 июня 2024, 13:56
Разведка Британии анализирует новые средства защиты Крымского моста
разведка британии

Разведка Великобритании обратила внимание на последние российские меры с целью защиты Крымского моста от украинских атак.

Источник: обзор Минобороны Великобритании от 8 июня, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве проанализировали спутниковые изображения и идентифицировали появление восьми барж на южной стороне Крымского моста. Установка барж началась 10 мая и завершилась 22 мая.

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"Эти баржи были размещены российскими силами в попытке защитить мост и судоходный канал, сократив зону доступа для украинских морских беспилотников", – говорится в обзоре.

Отмечается, что предыдущие конструкции были повреждены штормами, что снизило их эффективность.

Как сообщалось, британская разведка предполагает, что украинские удары по паромной переправе россиян в оккупированном Крыму возле Керчи серьезно усложнили им логистику, в частности военного назначения.

Темы: Керченский мостКрымоккупациявойна
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