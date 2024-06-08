В 81 бригаде отреагировали на сообщения о военных в подвале

81 отдельная аэромобильная бригада отреагировала на обращение военнослужащих в соцсетях, которые представляются десантниками 81-й отдельной аэромобильной бригады, и говорят, что их держат в подвале. По данным бригады, не в их компетенции освобождать этих людей.

Источник: сын военнослужащего ВСУ Илья Ярема в Facebook, 81 бригада

Детали: Накануне Ярема написал в соцсетях и разместил видео, где военные сообщают, что они из 81 бригады и их "удерживают в подвале и не дают уволиться" по состоянию здоровья.

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Прямая речь Яремы: "Моего отца удерживают в подвале, не выплачивают деньги и не дают уволиться по состоянию здоровья или перевестись в другую часть.

Его и еще 54 человека из 129 ОБр ТРО Кривой Рог, 24 февраля 2024 года, перевели в 81 ОАэМБр ДШВ. Это при том, что у него в это время были операции и реабилитации, которые в дальнейшем привели к ухудшению группы инвалидности! Таких там 55 человек. Заключение ВВК - непригоден к службе в ДШВ! С марта месяца он и ребята не получают никаких денег.

Рапорт на увольнение по состоянию здоровья по инвалидности не рассматривается, что противозаконно".

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Больше деталей: По словам Яремы, они сообщали об этом в полицию, ВСП, ГБР и уже нет никаких изменений более трех месяцев.

Бригада почти через двое суток обнародовала сообщение, в котором отметила, что эти военнослужащие "проходят военную службу в одной из отдельных бригад территориальной обороны и находятся в статусе таких, которые выведены в распоряжение их командира по разным причинам".

Дословно 81 бригада: "Это прежде всего связано, что при приеме передачи указанного подразделения, данные военнослужащих были выведены вне штата после ранений и контузий.

Согласно действующему законодательству командование 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ не имеет законных оснований для увольнения, перевода, рассмотрения жалоб и заявлений указанных военнослужащих, ведь это в пределах компетенции командира отдельной бригады ТРО.

Однако, учитывая указанную ситуацию, командование Слобожанской аэромобильной бригады ДШВ ВСУ не остается в стороне, и способствует скорейшему решению вопроса, направленного на реализацию социально-экономических и правовых гарантий военнослужащих".