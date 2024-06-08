Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАТО может создать должность спецпосланника в Украине - СМИ

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 8 июня 2024, 15:08
НАТО может создать должность спецпосланника в Украине - СМИ
Фото: Getty Images

НАТО взвешивает планы по назначению нового постоянного посланника в Украине, который будет базироваться в Киеве.

Источник: Foreign Policy со ссылкой на западных чиновников и помощников конгрессменов США, "Европейская правда"

Детали: План, который будет представлен на саммите НАТО в Вашингтоне в июле, предусматривает создание новой должности "старшего гражданского представителя" НАТО в Украине по образцу аналогичной должности, которую НАТО имел в Афганистане во время своего почти двадцатилетнего присутствия там. Новый посланник будет координировать поддержку Украины со стороны Альянса, в том числе потоки военной помощи Киеву от различных западных стран.

Реклама:

Высокопоставленная должность также станет политическим сигналом как для Украины, так и для России о приверженности Альянса к борьбе Киева.

Некоторые западные чиновники приветствуют создание новой должности посланника как часть большего пакета поддержки Украины со стороны НАТО, который будет представлен на предстоящем саммите в Вашингтоне и направлен на усиление того, что альянс возьмет на себя более формальную роль в координации западной поддержки Украины.

"Мы ищем способы институционализировать часть двусторонней поддержки, которая поступает в Украину, и передать ее альянсу НАТО, чтобы обеспечить большую согласованность этой помощи и гарантировать, что в рамках альянса будет адекватное распределение бремени в нашей коллективной поддержке Украины", – заявила журналистам Джулианна Смит, посол США при НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Однако другие официальные лица в НАТО в частных разговорах рассматривают роль посланника как часть урезанного пакета помощи, который не соответствует главной цели Киева – формальному присоединению к альянсу.

"Это часть утешительного приза, который мы все пытаемся создать. Это еще один пример того, что мы делаем вместо того, чего на самом деле хочет от нас Украина", – сказал один из чиновников НАТО, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительные внутренние дискуссии в НАТО.

Как сообщалось, Североатлантический альянс и Украина планируют подписать соглашение о расширении сотрудничества в сфере оборонных технологий и обмене разведданными о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы.

Также стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с противодействием со стороны членов Альянса.

Темы: НАТОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу"

Послы ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы

На следующей неделе ситуация в энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой "Укрэнерго"

Зеленский прибыл на саммит мира в Швейцарию

Все новости...
НАТО
Столтенберг отказывается от идеи фонда в 100 млрд евро Украине - СМИ
Лидеры стран НАТО на саммите будут говорить о помощи Украине, но не о ее вступлении
СМИ: Немецкой армии не хватает 75 тысяч солдат для выполнения планов НАТО
Последние новости
12:03
За три дня рекрутинговой кампании на сайте Минобороны привлекли 2 тысячи желающих
11:50
Шольц назвал ультиматумы Путина "несерьезным предложением"
11:32
На Покровском направлении наиболее напряженная ситуация, продолжаются бои
11:16
Венгрия рассказала, почему сняла вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС
11:15
ФутболФранцузский ПСЖ подписал вратаря сборной России
11:06
"Пропаганда безнравственности": украинские церкви осудили проведение в Киеве Марша Равенства
11:00
инфографикаРоссияне атаковали почти 200 объектов инфраструктуры за сутки
10:43
Из-за обстрела, в Черниговской области обесточены почти две тысячи абонентов
10:26
МИД Чехии: Снаряды от "чешской инициативы" прибывают в Украину в эти дни
10:23
Космический телескоп заснимал межзвездную туманность, похожую на цветную рыбу
Все новости...
Реклама:
Реклама: