Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

До 90% пленных в РФ подвергаются разного рода пыткам – генпрокурор

Катерина ТищенкоСуббота, 8 июня 2024, 18:17
До 90% пленных в РФ подвергаются разного рода пыткам – генпрокурор
иллюстративное фото из соцсетей президента

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что, согласно свидетельствам освобожденных из РФ военнопленных, до 90% из них подвергались физическим и моральным пыткам.

Источник: Костин в ходе воркшопа для медиа по международному праву вооруженных конфликтов и привлечения РФ к ответственности за международные преступления, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Первый так называемый скрининг – неофициальный разговор с военнопленными, которые сейчас возвращаются, – показывает, что до 90% наших людей страдают от различного рода пыток, нечеловеческого отношения, физического, в том числе сексуального, и ментального насилия".

Реклама:

Детали: Костин подчеркнул, что "система, которую создала Россия – это система пыток и нечеловеческого обращения по отношению к тем, кто оказывается в их руках – на оккупированных территориях или на территориях РФ".

Темы: пленныеОфис генпрокурораРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу"

Послы ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы

На следующей неделе ситуация в энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой "Укрэнерго"

Зеленский прибыл на саммит мира в Швейцарию

Все новости...
пленные
Журналисты идентифицировали одного из оккупантов, который издевался над украинскими пленными на Харьковщине
Выживший после теракта в Оленовке: Марьяна Чечелюк рассказала о любимом, которого "приговорили" в РФ
Омбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении
Последние новости
12:03
За три дня рекрутинговой кампании на сайте Минобороны привлекли 2 тысячи желающих
11:50
Шольц назвал ультиматумы Путина "несерьезным предложением"
11:32
На Покровском направлении наиболее напряженная ситуация, продолжаются бои
11:16
Венгрия рассказала, почему сняла вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС
11:15
ФутболФранцузский ПСЖ подписал вратаря сборной России
11:06
"Пропаганда безнравственности": украинские церкви осудили проведение в Киеве Марша Равенства
11:00
инфографикаРоссияне атаковали почти 200 объектов инфраструктуры за сутки
10:43
Из-за обстрела, в Черниговской области обесточены почти две тысячи абонентов
10:26
МИД Чехии: Снаряды от "чешской инициативы" прибывают в Украину в эти дни
10:23
Космический телескоп заснимал межзвездную туманность, похожую на цветную рыбу
Все новости...
Реклама:
Реклама: