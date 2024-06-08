До 90% пленных в РФ подвергаются разного рода пыткам – генпрокурор

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что, согласно свидетельствам освобожденных из РФ военнопленных, до 90% из них подвергались физическим и моральным пыткам.

Источник: Костин в ходе воркшопа для медиа по международному праву вооруженных конфликтов и привлечения РФ к ответственности за международные преступления, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Первый так называемый скрининг – неофициальный разговор с военнопленными, которые сейчас возвращаются, – показывает, что до 90% наших людей страдают от различного рода пыток, нечеловеческого отношения, физического, в том числе сексуального, и ментального насилия".

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Детали: Костин подчеркнул, что "система, которую создала Россия – это система пыток и нечеловеческого обращения по отношению к тем, кто оказывается в их руках – на оккупированных территориях или на территориях РФ".