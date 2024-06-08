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Чехия говорит, что новые страны хотят присоединиться к инициативе по боеприпасам для Украины

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 8 июня 2024, 19:01
Чехия говорит, что новые страны хотят присоединиться к инициативе по боеприпасам для Украины
флаг Чехии, фото Getty Images

Чехия заявила, что продолжает получать сообщения от стран, которые хотят принять участие в ее инициативе по боеприпасам для Украины.

Источник: министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny. 

Прямая речь: "У нас есть и другие меморандумы о взаимопонимании на столе. Страны все еще связываются с нами и хотят участвовать в инициативе по боеприпасам".

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Детали: По словам чиновников, до конца года Украина должна получить около полумиллиона боеприпасов. Чернохова заявила, что доноров должно быть достаточно на постоянной основе. Премьер Петр Фиала заявил на прошлой неделе, что 15 стран ЕС и Организация Североатлантического договора на сегодняшний день внесли более 1,6 миллиарда евро в инициативу.

Министр обороны надеется, что поставки покажут себя на поле боя.

"Мы сделаем все возможное, чтобы это было так. Но боеприпасы будут в руках украинцев, и, конечно, это будет зависеть от их тактики, от их военного порядка, который они выберут. Мы можем оказать им поддержку именно в виде военных материалов", – сказала она.

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Чернохова, как и Фиала или министр иностранных дел Ян Липавский, выступает за то, чтобы Украина использовала поставленные военные материалы по собственному усмотрению.

"В любом случае, нет никакого нарушения международного права со стороны Украины, которая, согласно международному праву, как страна, подвергшаяся нападению, имеет право защищаться так, как она считает нужным", – заявила министр.

Она также отметила, что в этом году Чешская Республика может подготовить до 4 000 украинских солдат, но будет делать это на своей территории. В прошлом году такое же количество солдат прошли подготовку в Чехии.

Что предшествовало: Система, благодаря которой Прага покупает для Украины боеприпасы в государствах, не являющихся членами ЕС, действует в Чехии с начала полномасштабного вторжения России.

Детали о "чешской инициативе" читайте в материале: "За год мы можем найти 1,5-2 млн снарядов для ВСУ. Не понимаю, почему на это нет денег".

Темы: Чехияпомощь Украине
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