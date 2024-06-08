Окно для российского прорыва на фронте сужается – Bloomberg
Издание Bloomberg отмечает, что российская армия за последние месяцы достигла лишь ограниченных успехов на поле боя и начинает терять преимущество.
Источник: Bloomberg в статье под заголовком "У Путина заканчивается время для достижения прорыва в Украине"
Детали: Как пишет издание, Украине удалось остановить российское наступление, когда начался поток оружия от партнеров.
Дословно: "Сейчас, когда Киев получает от своих американских и европейских союзников оружие на миллиарды долларов, окно для российского прорыва сужается, даже несмотря на то, что Россия продолжает атаковать ракетами и беспилотниками украинские города, в том числе энергетическую инфраструктуру.
Попытка России открыть новый фронт на северо-востоке Украины в Харьковской области уже выглядит увязшей, не достигнув цели Путина – создания буферной зоны вдоль границы".
Больше деталей: Отмечается также, что российские войска лишь незначительно продвинулись вперед после взятия стратегического восточноукраинского города Авдеевка в феврале ценой огромных потерь за месяцы боев. Они уже несколько недель пытаются захватить ключевой населенный пункт Часов Яр на востоке Донецкой области.
Издание приводит слова руководителя московского Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова о том, что российская стратегия истощения сил Украины является "очень дорогой и кровавой для самой российской армии". "Она может привести к чрезмерному истощению сил с российской стороны, что, в свою очередь, дает украинцам шанс на контрнаступление", - считает он.
Bloomberg также цитирует старшего научного сотрудника по вопросам наземных войн Международного института стратегических исследований, базирующегося в Лондоне – Бена Барри, который констатирует, что "перспективы России одержать победу в этом году значительно уменьшились" в результате возобновления поставок оружия и помощи Украине.
"Россия, возможно, имеет наибольшее количество солдат, но много ее первоклассной бронетехники было уничтожено", и на восстановление армии до уровня 2022 года уйдут годы, добавил он.