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В воскресенье в Украине жарко, в ряде областей дожди и грозы

Катерина ТищенкоСуббота, 8 июня 2024, 22:18
В воскресенье в Украине жарко, в ряде областей дожди и грозы
иллюстративное фото Pixabay

В воскресенье, 9 июня, в ряде областей прогнозируют кратковременные дожди и грозы, температура днем будет достигать 32°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 9 июня, meteo.gov.ua
прогноз погоды на 9 июня, meteo.gov.ua

Детали: В западных, восточных, днем и в Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

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Ветер юго-западный, 5-10 м/с; в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; на юге и юго-востоке ночью 16-21°, днем 27-32°.

На Киевщине без осадков, днем местами по области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°.

Темы: погода
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