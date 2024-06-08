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На Покровском направлении россияне пытаются прорваться на Евгеновку и Новоалександровку – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 8 июня 2024, 23:19
На Покровском направлении россияне пытаются прорваться на Евгеновку и Новоалександровку – Генштаб
ситуация на Покровском направлении, deepstatemap

С начала суток на фронте произошло 76 боевых столкновений, самая острая ситуация на Покровском направлении, там зафиксировано уже 27 атак оккупантов, россияне пытаются прорваться со стороны Очеретино на Евгеновку и Новоалександровку.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22 часа

Детали: В течение текущих суток российские захватчики нанесли по территории Украины 44 авиационных удара с использованием 52 КАБов, задействовали 481 дрон-камикадзе. Россияне совершили более 2800 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

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На Харьковском направлении с начала суток отбито четыре атаки противника в районах Липцы, Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении отражено восемь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Андреевка, Грековка и Макеевка. Ситуация напряженная – продолжается бой вблизи Невского. Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки.

В субботу на направлении враг потерял 87 человек убитыми и ранеными, уничтожена боевая бронированная машина, автомобиль и противотанковый ракетный комплекс.

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На Лиманском направлении враг семь раз пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невское, Терны, Ивановка, Торское и Диброва. Шесть атак отбиты, продолжается бой в районе Ивановки. Ситуация контролируемая, потерь украинских позиций не допущено.

На Краматорском направлении защитники остановили три попытки противника вытеснить украинских воинов в районах Часового Яра, Ивановского и Андреевки. В то же время, ситуация возле Ивановского остается напряженной – продолжается бой.

На Покровском направлении Силы обороны отражали 27 атак оккупантов. Двадцать штурмовых попыток россиян в районах Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новопокровского, Новоселовки Первой и Яснобродовки отражены. Еще семь атак врага продолжаются. Ситуация обостренная. В частности, захватчики продолжают попытки прорваться со стороны Очеретино на Евгеновку и Новоалександровку. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения врага вглубь территории Украины.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Украинские защитники наносят огневое поражение, истощая оккупантов по всей линии боевого соприкосновения. Так, подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии в субботу нанесены поражения по 21 району сосредоточения личного состава и военной техники, пункту управления, четырем средствам ПВО, станции РЭБ и трем радиолокационным станциям оккупантов.

Темы: Генштабвойна
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