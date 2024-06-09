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Враг атаковал более 10 громад Сумщины

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 июня 2024, 00:48
Враг атаковал более 10 громад Сумщины
иллюстративное фото Сумской ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 26 обстрелов 11 громад Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 59 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Есманьская, Великописаревская, Кролевецкая, Новослободская громады".

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Детали: По Николаевской громаде был артиллерийский обстрел и атака FPV-дроном, 3 взрыва.

По Хотинской громаде был минометный обстрел, 2 взрыва.

Белопольскую громаду враг атаковал из минометов и артиллерии, 6 взрывов.

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По Краснопольской громаде оккупанты били из артиллерии, 11 взрывов.

В Середино-Будской громаде зафиксировали атаку FPV-дроном, минометные и артиллерийские обстрелы, 9 взрывов.

По Зноб-Новгородской громаде были минометные обстрелы, 3 взрыва.

По Шалыгинской громаде враг нанес артиллерийские обстрелы и атаковал FPV-дроном, 3 взрыва.

В Есманьской громаде зафиксировали атаку FPV-дроном и минометные обстрелы, 6 взрывов.

По Великописаревской громаде были артиллерийские обстрелы и атака FPV-дроном, 4 взрыва.

По Кролевецкой громаде россияне ударили из артиллерии, 2 взрыва.

По Новослободской громаде враг бил из минометов, 10 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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