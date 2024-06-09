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Россияне продолжают депортацию украинцев с оккупированной Херсонщины – сопротивление

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 июня 2024, 01:56
Россияне продолжают депортацию украинцев с оккупированной Херсонщины – сопротивление
оккупанты, иллюстративное фото Getty Images

По данным сопротивления, на оккупированной территории Херсонской области снова были зафиксированы случаи выселения украинцев из собственных домов.

Источник: ЦНС

Дословно: "На временно оккупированной части Херсонской области снова фиксируются случаи, когда местные коллаборационисты выселяют из своего дома украинцев. Под разными предлогами: эвакуация из-за обстрелов, угрозы стихийного бедствия или просто пугают мобилизацией или тюрьмой".

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Детали: В сопротивлении отмечают, что в освобожденные квартиры или дома местные приспешники оккупационной власти расселяют российских военных.

Дословно: "Кстати, это еще одна схема поощрения вступать в ряды армии захватчика – обещания решения жилищных вопросов за счет захваченных территорий и имущества гражданского населения".

Детали: В ЦНС добавляют, что, кроме операции по переселению, наблюдается увеличение блок-постов на въезды в населенные пункты оккупированной Херсонщины.

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Дословно: "Есть случаи, когда враг закрывает въезд в то или иное село или город. Делается это с целью сокрытия своих преступлений и не дать возможность вернуться людям в свои дома".

Детали: Сопротивление напоминает, что оккупанты прибегли к практике депортации украинцев еще с начала полномасштабного вторжения. Известно, что в целом украинцев расселили в 55 регионов РФ.

Темы: оккупациядепортация Херсонская областьРосcия
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