Более 200 оккупантов, 24 артсистемы и РСЗО – в СБУ подсчитали нанесенные потери врагу за неделю
Воскресенье, 9 июня 2024, 02:52
За эту неделю спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили 212 оккупантов, 24 артсистемы и РСЗО россиян, 4 системы ПВО и 9 танков врага.
Источник: СБУ в facebook
Детали: В сообщении отмечают, что за неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы Службы безопасности поразили:
Реклама:
- 9 танков
- 13 ББМ
- 24 артсистемы и РСЗО
- 4 системы ПВО
- 167 автомобилей
- 4 БпЛА
- 16 антенн связи и 1 автоматическую систему наблюдения
- 3 лодки
- 94 вражеские позиции и укрепления
- 2 склада с боеприпасами.
Дословно: "А также было уничтожено 212 оккупантов".