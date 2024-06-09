Более 200 оккупантов, 24 артсистемы и РСЗО – в СБУ подсчитали нанесенные потери врагу за неделю

За эту неделю спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили 212 оккупантов, 24 артсистемы и РСЗО россиян, 4 системы ПВО и 9 танков врага.

Источник: СБУ в facebook

Детали: В сообщении отмечают, что за неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы Службы безопасности поразили:

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9 танков

13 ББМ

24 артсистемы и РСЗО

4 системы ПВО

167 автомобилей

4 БпЛА

16 антенн связи и 1 автоматическую систему наблюдения

3 лодки

94 вражеские позиции и укрепления

2 склада с боеприпасами.

Дословно: "А также было уничтожено 212 оккупантов".