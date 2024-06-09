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Более 200 оккупантов, 24 артсистемы и РСЗО – в СБУ подсчитали нанесенные потери врагу за неделю

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 июня 2024, 02:52
Более 200 оккупантов, 24 артсистемы и РСЗО – в СБУ подсчитали нанесенные потери врагу за неделю
скриншот видео

За эту неделю спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили 212 оккупантов, 24 артсистемы и РСЗО россиян, 4 системы ПВО и 9 танков врага.

Источник: СБУ в facebook

Детали: В сообщении отмечают, что за неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы Службы безопасности поразили:

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  • 9 танков
  • 13 ББМ
  • 24 артсистемы и РСЗО
  • 4 системы ПВО
  • 167 автомобилей
  • 4 БпЛА
  • 16 антенн связи и 1 автоматическую систему наблюдения
  • 3 лодки
  • 94 вражеские позиции и укрепления
  • 2 склада с боеприпасами.

Дословно: "А также было уничтожено 212 оккупантов".

Темы: СБУвойнапотери в войнеРосcия
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