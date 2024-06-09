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В Париже задержали молдаван за граффити с гробами и надписью "Французские солдаты в Украине" – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 июня 2024, 03:42
В Париже задержали молдаван за граффити с гробами и надписью Французские солдаты в Украине – СМИ
провокационные граффити в Париже, фото: AFP

В Париже задержали трех граждан Молдовы, которых подозревают в том, что они рисовали граффити с гробами и надписью "Французские солдаты в Украине".

Источник: BFMTV, Le Figaro со ссылкой на прокуратуру Парижа

Детали: Отмечается, что граффити обнаружили на улицах Парижа в пятницу, 7 июня.

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Именно в это время в Париже находился президент Украины Владимир Зеленский.

Пока неизвестно точное количество таких граффити. Как и то, связаны ли подозреваемые с лицами, задержанными после того, как в минувшую субботу к подножию Эйфелевой башни принесли несколько гробов, накрытых французским флагом, тоже с надписью "Французские солдаты в Украине".

При задержании подозреваемых в создании граффити у них нашли латексные перчатки, аэрозольную краску и трафареты соответствующих надписей.

Темы: Франция
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