Умер гендиректор "Репортеров без границ" Кристоф Делуар

В субботу, 8 июня, умер генсекретарь и гендиректор международной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар.

Источник: RSF

Детали: В сообщении отмечается, что Делуар умер в возрасте 53 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.

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Он возглавил международную организацию в 2012 году. В 2018 году основал Форум за информацию и демократию - инициативу, которая продвигает верховенство права и свободную прессу как основу любой демократии.

Дословно: "Делуар... за 12 лет превратил организацию, которая отметилась новым ростом и влиянием, в глобального лидера в сфере защиты журналистики".

"Журналистика была делом его жизни, которое он вел с непоколебимым убеждением".