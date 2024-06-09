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Пополнение армии РФ не позволит ей проводить наступательные операции на нескольких направлениях – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 июня 2024, 05:18
Пополнение армии РФ не позволит ей проводить наступательные операции на нескольких направлениях – ISW
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), пополнение российской армии новобранцами не позволит ей проводить масштабные наступательные операции летом на нескольких направлениях, поскольку новые резервы не смогут действовать как силы проникновения первого или второго эшелонов.

Источник: ISW

Детали: Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил 8 июня, что часть из 30 тысяч военнослужащих, которых Россия ежемесячно мобилизует, прибывает на фронт как замена и подкрепление, и что российские усилия по мобилизации позволили оккупантам создать лишь ограниченные оперативные и стратегические резервы.

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Машовец заявил, что в среднем каждая российская оперативная группировка войск получает от 1 000 до 1 500 военнослужащих в качестве замены или подкрепления ежемесячно и может получить 2 000, если группировка отвечает за интенсивные наступательные операции.

В Украине и вблизи нее действуют шесть оперативных российских группировок войск. Это означает, что Машовец предполагает, что российские войска получают в общей сложности от 6 000 до 12 000 новых военнослужащих ежемесячно.

В отчете отмечается, что эта цифра не противоречит украинским и российским сообщениям за январь и апрель 2024 года о том, что Россия набирает 30 000 новых военнослужащих ежемесячно, поскольку значительная часть этого нового личного состава будет выполнять функции боевого обеспечения и поддержки боевой службы или позже, после обучения, возьмет на себя функции боевых задач.

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Президент России Владимир Путин заявил 7 июня, что в 2024 году Россия набрала 160 000 новых военнослужащих, и эта цифра вполне согласуется с сообщениями о том, что российские вооруженные силы набирают около 30 000 военнослужащих в месяц.

Аналитики отмечают, что российские войска воспользовались своей инициативой на всей территории фронта, чтобы определить темп боевых действий в Украине в последние месяцы, который, как представляется, приводит к потерям, примерно равным или немного меньшим, чем уровень вновь созданных сил.

Эксперты добавляют, что этот баланс между российскими потерями и вновь созданными силами требует, однако, чтобы российские войска существенно не интенсифицировали наступательные операции в течение длительного периода. Этот баланс становится еще более узким, если учесть потери и формирование новых сил только для российского личного состава.

За последние месяцы ISW наблюдал "пульсацию" российских наступательных операций вдоль фронта, когда захватчики чередуют интенсивные атаки с более низкими оперативными темпами для пополнения потерь.

Наличие нового личного состава, вероятно, является одним из нескольких определяющих факторов, влияющих на решение российских войск чередовать интенсивные наступательные операции с менее интенсивными.

По оценкам ISW, запланированные российские резервы оперативного и стратегического уровня вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого или второго эшелонов, способные проводить эффективные широкомасштабные комбинированные атаки.

Эти ограниченные российские резервы оперативного и стратегического уровня, о которых сообщается, скорее всего, будут недостаточными для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных усилий на нескольких направлениях. Российскому военному командованию, вероятно, придется выбрать одно основное направление во время ожидаемой летней наступательной операции, если оно намерено использовать эти резервы для поддержки широкомасштабной наступательной операции.

Ключевые выводы ISW за 8 июня:

  • Российское военное командование, по сообщениям, перебрасывает неопределенное количество сил к украинско-российской границе вблизи Харьковской области, но непонятно, планирует ли оно немедленно задействовать эти передислоцированные силы в боевых действиях или использовать их для усиления Северной группировки войск, чтобы приблизить ее к запланированной конечной численности.
  • Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил 8 июня, что часть из 30 000 военнослужащих, которых Россия ежемесячно мобилизует, прибывает на фронт как замена и подкрепление боевых подразделений, и что российские усилия по мобилизации позволили оккупантам создать лишь ограниченные оперативные и стратегические резервы.
  • В ночь с 7 на 8 июня украинские войска нанесли удар с беспилотника по российскому военному аэродрому в Северной Осетии.
  • Российские удары нанесли значительный ущерб украинской энергосистеме, и Украина и в дальнейшем будет сталкиваться с серьезными ограничениями в производстве электроэнергии.
  • Президент США Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже 7 июня.
  • Главное управление военной разведки Украины и российские оппозиционные СМИ сообщили, что 7 июня в Старом Осколе Белгородской области неизвестные совершили покушение на бывшего российского оккупационного так называемого "мэра" Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору.
  • Российские войска недавно продвинулись на север от Харькова, на юго-восток от Купянска, в пределах восточной части Часового Яра, на северо-запад от Авдеевки и на юго-запад от Донецка.
  • Российские актеры используют видеообращения российских военнослужащих для опровержения сообщений о высоких потерях российских войск на севере Харьковской области.

Темы: ISWвойна
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