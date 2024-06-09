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СМИ: Израиль освободил 4 заложников ХАМАС, во время операции погибло 210 палестинцев

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 июня 2024, 06:22
СМИ: Израиль освободил 4 заложников ХАМАС, во время операции погибло 210 палестинцев
освобожденные Израилем заложники ХАМАС, фото: ЦАХАЛ

В субботу Израиль провел крупнейшую операцию по освобождению заложников с начала войны с ХАМАС, освободив четырех человек из центральной части Газы. По словам чиновника по здравоохранению Газы, погибло по меньшей мере 210 палестинцев, в том числе дети.

Источник: The Associated Press

Детали: Армия Израиля заявила, что освободила 26-летнюю Ноа Аргамани, 22-летнего Алмога Меир Яна, 27-летнего Андрея Козлова и 41-летнего Шломи Зива во время операции в самом центре Нусейрата (лагерь палестинских беженцев, расположенный в центре Газы – ред.)

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По словам израильских военных, со всеми освобожденными все в порядке. Их забрали вертолетом для медицинского осмотра встреч с близкими после 246 дней пребывания в плену.

Аргамани стала одной из самых узнаваемых освобожденных заложниц, ее похитили с музыкального фестиваля на юге Израиля. Видео с ней было одним из первых, распространенных в сети.

В своем заявлении премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал продолжать борьбу до тех пор, пока не будут освобождены все заложники. По словам министра обороны Йоава Галланта, операция была "дерзкой по своей сути, блестяще спланированной и выполненной чрезвычайным образом".

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The Associated Press отмечает, что, по сообщению охраны Газы, во время операции ЦАХАЛ в Газе погибло по меньшей мере 210 палестинцев, среди которых были дети.

"Ужасная резня, совершенная сегодня Нетаньяху и его фашистским правительством против палестинского народа в Газе, которая привела к гибели 210 и ранению более 400 человек – под предлогом освобождения задержанных силами сопротивления - подтверждает то, о чем сопротивление говорило неоднократно: Нетаньяху не планирует достичь соглашения о прекращении войны и освобождении захваченных израильтян мирным путем", – издание цитирует высокопоставленного представителя ХАМАС Бассема Наима, который сейчас проживает в Ливане.

Соседний Египет "самым решительным образом" осудил нападения Израиля на лагерь беженцев Нусейрат, а его министерство иностранных дел назвало это "вопиющим нарушением всех норм международного права". Иордания также осудила эту операцию Израиля.

"Кровавая бойня должна немедленно прекратиться", - заявил глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель на социальной платформе X, отметив сообщения о гибели гражданских лиц.

Израильские военные заявили, что атаковали "угрозу нашим силам в этом районе", добавив, что один спецназовец умер от полученных ранений.

Представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил журналистам, что военная разведка уже давно установила, что заложники удерживаются в двух квартирах, расположенных на расстоянии около 200 метров друг от друга, в самом центре лагеря Нусейрат. По его словам, силовики неоднократно тренировались на макетах этих квартир.

Хагари сказал, что силы вошли одновременно в обе квартиры, полагая, что это обеспечит наилучший элемент неожиданности. Но, по его словам, спасатели попали под шквальный огонь, в том числе со стороны боевиков, которые стреляли из гранатометов по соседним домам.

"Вокруг нас было много огня", – сказал он, добавив, что военные применили большую силу, в том числе авиацию, чтобы извлечь спасателей и освободить заложников.

По словам представителя администрации Байдена, который не был уполномочен давать комментарии и пожелал остаться неназванным, американская группа по работе с заложниками оказывала советы и поддержку на протяжении всего процесса поиска и спасения заложников.

Что предшествовало: Армия обороны Израиля заявила, что ее представители сообщили семьям четырех заложников, которые удерживаются в Секторе Газа, "что их уже нет в живых".

Напомним:

  • Палестинская группировка ХАМАС 26 мая впервые за последние месяцы нанесла ракетный удар по одному из районов Тель-Авива в центре Израиля. Израильская армия позже нанесла удар по объекту в Рафахе, который, по данным ЦАХАЛ, использовали боевики.
  • По меньшей мере 45 человек погибли, еще более 200 человек ранены. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал авиаудар "трагической ошибкой".
  • 24 мая международный суд ООН промежуточным решением в рамках межгосударственной жалобы, поданной ЮАР против Израиля в связи с операцией в секторе Газа, приказал Израилю безотлагательно остановить наступление в южном городе Рафах.

Темы: ИзраильСектор ГазаХАМАСзаложники
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