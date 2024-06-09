Армия РФ потеряла еще 1270 вояк, 60 артсистем и 26 танков
Воскресенье, 9 июня 2024, 07:20
За минувшие сутки потери россиян выросли на 1270 солдат, 60 артиллерийских систем и 26 танков.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 518560 (+1270) чел,
- танков ‒ 7869 (+26) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 15131 (+26) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems ‒ 13593 (+60) ед,
- РСЗО ‒ 1097 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 836 (+2) ед,
- самолетов ‒ 357 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 326 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 10982 (+37) ед,
- крылатых ракет ‒ 2277 (+0) ед,
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 18562 (+78) ед,
- специальной техники ‒ 2253 (+5) ед.