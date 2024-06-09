Запорожскую область за сутки атаковали почти 200 БПЛА различных модификаций

В течение 8 июня оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области, под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов, но мирные жители не пострадали.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: По данным военных, 181 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновку, Святопетровку, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Новоандреевку.

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Еще 13 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку.

В течение субботы также 235 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки.

Поступило одно сообщение о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.