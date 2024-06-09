В оккупированном Крыму происходит рост бесконтрольной добычи недр в чрезмерных для курортного региона масштабах, что несет опасность для будущего Крыма как курортного региона.

Источник: "Крым Реалии" со ссылкой на движение за деоккупацию Liberate Crimea

Детали: СМИ цитирует активиста, который не называет свое имя из соображений безопасности. По его словам, за последние десять лет масштабы добычи известняка выросли в разы.

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Прямая речь: "Это крупный российский бизнес, который в силу объективных причин не может контролироваться украинскими инстанциями.

Нам сообщили местные жители Белогорского района, что большегрузы, полные щебня, идут караванами с карьера, без брезентовых покрытий, без соблюдения скоростного режима. На все жалобы приходят отписки".

Детали: По его словам, чрезмерная добыча несет опасность для будущего Крыма как курортного региона.

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Прямая речь: "В таких курортных регионах есть научно обоснованные ограничения на масштабы добычи недр, чтобы их изъятие не привело к тому, что урон для курорта окажется выше, чем экономическая выгода от добычи полезных ископаемых.

Складывается стойкое ощущение, что российские власти себя в Крыму действительно считают временщиками".