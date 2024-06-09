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Синоптики предупреждают о грозах в западных и центральных областях

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 июня 2024, 12:04
Синоптики предупреждают о грозах в западных и центральных областях
фото: pixabay

Грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с ожидаются в воскресенье в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Источник: Укргидрометцентр, который цитирует "Интерфакс-Украина"

Дословно: "В ближайший час с удержанием до конца суток 9 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с".

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Детали: Непогода имеет I уровень опасности, желтый.

Темы: погода
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