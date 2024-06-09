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Смерть после эпилептического приступа в ТЦК: там заявили, что мужчина был пьян и сам захотел ночевать

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 июня 2024, 13:16
Смерть после эпилептического приступа в ТЦК: там заявили, что мужчина был пьян и сам захотел ночевать
ФОТО MINRE.GOV.UA

Житомирское ТЦК назначило расследование по поводу смерти 32-летнего Сергея Ковальчука после визита в Звягельский РТЦК и СП. В ТЦК заявили, что он с признаками алкогольного опьянения сам захотел заночевать в расположении роты охраны.

Источник: Житомирский областной ТЦК и СП

Дословно ТЦК: "В ходе выяснения обстоятельств дополнительно стало известно, что 28 мая военнообязанного Сергея К. с признаками алкогольного опьянения доставили во 2-й отдел Звягельского РТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии.

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В связи с состоянием прибывшего принято решение отправить указанного гражданина домой. Однако он выразил просьбу остаться в расположении роты охраны, потому что проживает сам и учитывая плохое самочувствие вследствие употребления алкоголя.

Через несколько часов после пробуждения мужчина позвонил родственникам, сообщил о своих намерениях и подтвердил, что противозаконные действия к нему не применялись".

Детали: ТЦК повторили, что утром 29 мая у Ковальчука случился эпилептический приступ, во время которого он упал на кафельный пол спиной и ударился головой.

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Сразу, отмечается, ему была оказана домедицинская помощь, вызвали "скорую".

Вскоре произошел второй эпилептический приступ.

После четырех дней, проведенных в больнице, мужчина скончался. Предварительно установлено, что травмы военнообязанный получил при падении во время эпилептических приступов и оказания домедицинской помощи.

Дословно ТЦК: "Исходя из сложившейся ситуации, можно предположить, что определенные лица паразитируют на общественно чувствительной теме, пытаясь сорвать мероприятия мобилизации, и манипулируют общественным мнением".

Напомним:

Темы: ТЦКмобилизацияВооруженные силы
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