Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

Каждый третий украинский беженец в Норвегии уже определился, что не вернется в Украину.

Источник: исследование Oslo Met, которое отслеживает мнение украинских беженцев о жизни в Норвегии, "Европейская правда" со ссылкой на NRK

Детали: В Норвегии находятся более 65 тысяч украинских беженцев. Большинство из них не уверены, хотят ли они вернуться домой.

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54% опрошенных украинцев не уверены, хотят они остаться, или вернуться. 34% ответили, что хотят остаться в Норвегии.

Исследователи общественного мнения говорят: позиция украинцев, которые пока не уверены, зависит от того, как долго продлится война и какой Украина будет после войны.

Недавно норвежское правительство приняло решение экстрадировать гражданина Украины, который въехал как беженец, в Молдову, где он находится под следствием.

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Ранее норвежский Директорат по вопросам иммиграции начал индивидуальное рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища от украинских мужчин, которым могут предложить покинуть Норвегию.