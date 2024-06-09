Херсонщина: возросло количество пострадавших в "скорой" после атаки россиян
Воскресенье, 9 июня 2024, 14:50
В результате сброса россиянами взрывчатки на "скорую помощь" на Херсонщине 8 июня пострадал не только водитель, как сообщалось ранее, но и фельдшер.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: В субботу 8 июня оккупанты сбросили взрывчатку на бригаду медиков, которые спешили на вызов после обстрела в Белозерской громаде.
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Сообщалось, что взрывную травму получил водитель.
Но в воскресенье в больницу за помощью обратилась и фельдшер медицинской бригады.
У пострадавшей диагностировали контузию.
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