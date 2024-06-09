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Германия, Италия и Испания опасаются участвовать в "коалиции инструкторов" - СМИ

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 9 июня 2024, 15:54
Германия, Италия и Испания опасаются участвовать в коалиции инструкторов - СМИ
фото: getty

На прошлой неделе глава французского Генерального штаба Тьерри Бюркар направил письмо примерно десятку западных государств, пригласив правительства этих стран принять участие в тренировочной миссии на территории Украины в составе многонациональной коалиции.

Источник: Welt am Sonntag, "Европейская правда"

Детали: Письма адресовали, в частности, США, Великобритании, Польше, Нидерландам, всем странам Балтии, Дании и Швеции.

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Брюссельские дипломаты сообщают, что президент Эмманюэль Макрон все еще пытается организовать учения на территории Украины под эгидой существующей тренировочной миссии ЕС – EUMAM. Но для этого необходимо изменить мандат миссии.

Впрочем, дипломаты ЕС говорят, что в Брюсселе идеям Парижа сопротивляются. Большинство стран ЕС против проведения учений в Украине. Правительства Германии, Италии и Испании опасаются, что учения на местах в Украине могут представлять значительный риск эскалации и втянуть Запад в войну. 

Со своей стороны, Венгрия на встрече министров обороны ЕС в конце мая подчеркнула, что Украина больше не имеет реальных шансов на победу в войне.

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Однако в дипломатических кругах ЕС также говорили, что, с военной точки зрения, есть веские основания для того, чтобы тренировать украинских солдат в собственной стране. Тогда подготовка была бы лучше приспособлена к украинским солдатам, а военнослужащим не пришлось бы покидать страну, чтобы пройти курс обучения.

Правительство США не хочет участвовать в этой инициативе. В пятницу вечером, в кулуарах визита президента Джо Байдена во Францию, Джон Кирби из Совета национальной безопасности заявил, что Вашингтон с самого начала четко дал понять, что не хочет отправлять американские войска в Украину.

Президент Макрон заявил в пятницу, что по крайней мере несколько стран соглашаются с возможностью отправить инструкторов в Украину для обучения мобилизованных украинских военнослужащих.

"Мы решили, что хотим иметь коалицию, и многие из наших партнеров уже дали свое согласие... Мы уже знаем, что не будем одни. И мы используем следующие дни, чтобы организовать эту как можно более широкую коалицию, чтобы ответить на запрос Украины", – сказал французский президент.

О формировании Макроном коалиции государств, готовых отправить военных инструкторов для обучения украинских солдат непосредственно в Украину, СМИ писали еще в прошлом месяце.

Темы: войнапомощь УкраинеМакрон
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