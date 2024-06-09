Россия отправляет воевать на Харьковщину африканских студентов – Bloomberg

Иллюстративное фото: мужчина из Сомали, который воевал на стороне РФ и был взят в плен, выступает на пресс-конференции в Киеве 15 марта 2024 года, AFP via Getty Images

По данным американского издания Bloomberg, россияне отправляют на фронт в Украине молодых африканцев, в частности угрожая в противном случае депортировать их из РФ.

Источник: Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и украинского чиновника

Детали: По оценкам европейских чиновников, Кремль заставил тысячи мигрантов и иностранных студентов воевать против Украины, добавив дополнительную живую силу для наступления в Харьковской области.

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Как рассказывают европейские чиновники, российские чиновники все чаще угрожают не продлевать визы африканским студентам и молодым рабочим, если они не согласятся присоединиться к оккупационной армии.

По словам одного из европейских чиновников, Москва также вербует осужденных из своих тюрем, а некоторых африканцев, которые находятся в России по рабочим визам, задерживают и заставляют выбирать между депортацией и участием в боевых действиях. В то же время некоторые из этих людей смогли подкупить российских чиновников, чтобы остаться в стране и избежать военной службы.

По словам другого европейского чиновника, российская практика отправки мигрантов и студентов в бой под принуждением началась еще в начале войны. Эти войска несут особенно высокие потери, поскольку их все чаще привлекают к рискованным наступательным маневрам для защиты более подготовленных подразделений.

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Украинский чиновник заявил, что среди пленных, которых Украина захватила на поле боя, возросло количество иностранных бойцов. Особенно часто среди них встречаются африканцы и непальцы.

По данным украинской разведки, Россия проводит глобальную кампанию по вербовке иностранных наемников в по меньшей мере 21 стране, в том числе в нескольких странах Африки. Кампании по вербовке в армию предлагают выгодные бонусы при подписании контракта и зарплаты для тех, кто пойдет служить по контракту. Вербовщики также нацелены на мигрантов и студентов, которые ранее искали работу в России, а в некоторых случаях заманивают людей обещаниями прибыльной работы, прежде чем заставить их пройти подготовку и отправиться на фронт.

Bloomberg отмечает, что способность России мобилизовать значительно большее количество войск может стать важным фактором в войне против Украины.

Что предшествовало: В феврале этого года сообщалось, что по данным CNN и оппозиционного непальского депутата Бималы Рай Паудьял, Россия завербовала для участия в войне против Украины около 15 тысяч граждан Непала.