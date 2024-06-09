На Киевщине ночью произошел масштабный пожар на складе

В Броварском районе Киевской области в ночь на воскресенье произошел масштабный пожар на складе с поддонами.

Источник: ГСЧС Киевской области

пожар на Киевщине 9 июня, фото ГСЧС

Дословно: "9 июня в 01:19 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании склада с поддонами на территории Зазимской территориальной общины.

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На место происшествия были направлены дежурные караулы 56-й и 21-й Государственных пожарно-спасательных частей г. Бровары, и сельские пожарные команды "Зазимье", "Погребы", "Пуховка".

По прибытии спасатели установили, что площадь пожара составляет примерно 4000 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 04:55".