ВСУ начнут испытания КАБов украинского производства – Воздушные силы

Через несколько недель в Вооруженных силах Украины начнутся испытания управляемых авиабомб украинского производства.

Источник: начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в интервью проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии"

Прямая речь: "У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб, на базе обычных свободнопадающих. Там есть конструктивные некоторые нюансы, надо подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления.

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Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских".

Детали: Он добавил, что пока Воздушные силы ВСУ используют КАБы западного производства: GBU-39, GBU-62 различных калибров.

Что предшествовало: Как заявлял президент Владимир Зеленский, российские войска используют для ударов по Украине более 3 тысяч управляемых авиабомб в месяц, и стране не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы от них защититься.