Россияне ударили КАБом по Харькову, повреждены дома
Воскресенье, 9 июня 2024, 19:11
Российские войска в воскресенье нанесли удар по Харькову управляемой авиабомбой, попали в район частной жилой застройки, повреждены дома.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Оккупанты ударили КАБом по Харькову.
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Возник пожар, информация о пострадавших и разрушениях устанавливается".
Прямая речь Терехова: "Прилет" по району частной жилой застройки Харькова. Повреждены несколько домов. О возможных жертвах и пострадавших информация уточняется".
Обновлено: Позже Синегубов уточнил, что россияне ударили по открытой территории между частными домами.
ВИДЕО ДНЯ
Повреждены частные дома и авто. Пострадавших пока нет.