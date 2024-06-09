Россияне ударили КАБом по Харькову, повреждены дома

Российские войска в воскресенье нанесли удар по Харькову управляемой авиабомбой, попали в район частной жилой застройки, повреждены дома.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты ударили КАБом по Харькову.

Реклама:

Возник пожар, информация о пострадавших и разрушениях устанавливается".

Прямая речь Терехова: "Прилет" по району частной жилой застройки Харькова. Повреждены несколько домов. О возможных жертвах и пострадавших информация уточняется".

Обновлено: Позже Синегубов уточнил, что россияне ударили по открытой территории между частными домами.

ВИДЕО ДНЯ

Повреждены частные дома и авто. Пострадавших пока нет.