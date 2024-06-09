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Россияне ударили КАБом по Харькову, повреждены дома

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июня 2024, 19:11
Россияне ударили КАБом по Харькову, повреждены дома
иллюстративное фото gwaramedia.com

Российские войска в воскресенье нанесли удар по Харькову управляемой авиабомбой, попали в район частной жилой застройки, повреждены дома.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты ударили КАБом по Харькову.

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Возник пожар, информация о пострадавших и разрушениях устанавливается".

Прямая речь Терехова: "Прилет" по району частной жилой застройки Харькова. Повреждены несколько домов. О возможных жертвах и пострадавших информация уточняется".

Обновлено: Позже Синегубов уточнил, что россияне ударили по открытой территории между частными домами.

ВИДЕО ДНЯ

Повреждены частные дома и авто. Пострадавших пока нет.

Темы: Харьковвойна
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