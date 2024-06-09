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Прогноз: На евровыборах в Германии партия Шольца – третья после оппозиции и ультраправых

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июня 2024, 19:57
Прогноз: На евровыборах в Германии партия Шольца – третья после оппозиции и ультраправых
Олаф Шольц, фото Getty Images

Согласно прогнозу немецкого вещателя ARD, на выборах в Европарламент в Германии с существенным отрывом побеждает оппозиционный блок ХДС/ХСС, а партия канцлера Олафа Шольца – только третья после ультраправых.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на прогноз ARD

Детали: Консервативный Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз лидирует с 29,5%.

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Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") – на втором месте с 16.5%

Социал-демократическая партия (СДПГ) Олафа Шольца – третья с 14%.

Для "Зеленых", входящих в правящую коалицию, нынешний день принес горькие результаты. В 2019 году они были второй крупнейшей партией с 20,5%, а сейчас у них лишь 12%.

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Для "АдН" результаты значительно позитивнее. Партия получила большую поддержку по сравнению с 11% пять лет назад. 

Евровыборы стали первыми выборами, в которых принял участие Альянс пророссийской леворадикалки Сары Вагенкнехт (BSW). 

Согласно прогнозам, партия набирает 5,5% и, таким образом, находится на одном уровне с коалиционными "свободными демократами" (5%). 

Таким образом все три партии в коалиции Олафа Шольца в федеральном правительстве Германии – социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" – показали не самые лучшие результаты, что отражает разочарование избирателей правительством.

Левые, которые представлены в Бундестаге, получили лишь около 3% поддержки избирателей.

Что предшествовало: Неофициальные результаты голосования на выборах в Европарламент начали поступать и из других стран ЕС.

В Австрии ультраправая пророссийская Партия свободы является вероятным победителем выборов в Европейский парламент.

В Словакии первое место заняла словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия", а партия премьер-министра Роберта Фицо пришла второй.

В Латвии, по неофициальной информации, лидерами выборов в Европарламент стали правящая партия "Новое Единство" и оппозиционное "Национальное объединение".

Темы: ГерманияЕвропарламентвиборы
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