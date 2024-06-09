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В понедельник Украину накроют дожди и грозы, местами град и шквалы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июня 2024, 20:16
В понедельник Украину накроют дожди и грозы, местами град и шквалы
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник, 10 июня, в большинстве регионов Украины, включая Киев и область, прогнозируют дожди и грозы, в отдельных районах град и шквалы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Прогноз погоды на 10 июня, meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 10 июня, meteo.gov.ua

Детали: Ночью 10 июня в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы, местами град и шквалы, 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый.

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Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 25-30°, на юге и востоке страны до 33°; в западных областях ночью 12-17°, днем 22-27°.

В Киеве и области в понедельник кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура по области ночью 15-20°, днем 25-30°; в Киеве ночью 18-20°, днем 26-28°.

Темы: погода
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