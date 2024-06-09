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Зеленский: Готовим новые шаги, Украина обязательно защитит себя

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июня 2024, 20:37
Зеленский: Готовим новые шаги, Украина обязательно защитит себя
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и собирается заслушать руководителя ГУР Кирилла Буданова и отметил, что Украина готовит новые шаги.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Максимум усилий, чтобы у вас и у всей нашей армии было больше оружия, больше техники, больше современных систем.

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Был уже сегодня доклад главкома Сырского, еще будет доклад руководителя ГУР Буданова – мы готовим наши новые шаги. Украина обязательно защитит себя".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Покровское направление в Донецкой области остается самым тяжелым по фронту, там ощущается наибольшее давление оккупанта.

Темы: Зеленскийвойна
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