Зеленский о подготовке соглашения с США: Делаем все, чтобы лидерство Америки ощущалось
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в эти дни идет активная подготовка двустороннего соглашения по безопасности с США.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Также в эти дни подробно занимаемся подготовкой двустороннего соглашения по безопасности между нашим государством и Соединенными Штатами.
Мы делаем все, чтобы лидерство Америки чувствовалось. Я благодарю каждого, кто помогает".
Детали: Зеленский также отметил, что готовятся "новые договоренности с европейскими партнерами, в частности с Германией, о дополнительных шагах поддержки".
Что предшествовало: В начале мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит семь новых двусторонних соглашений по безопасности, в том числе с Соединенными Штатами.
После этого в Офисе президента заявили об "ощутимом прогрессе" в работе Украины и США над соглашением и выражали надежду, что финальный текст согласуют уже в мае.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что будущее двустороннее соглашение о безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в различных сферах и поможет приблизиться ей к членству в НАТО.