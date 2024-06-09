Зеленский о подготовке соглашения с США: Делаем все, чтобы лидерство Америки ощущалось

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в эти дни идет активная подготовка двустороннего соглашения по безопасности с США.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Также в эти дни подробно занимаемся подготовкой двустороннего соглашения по безопасности между нашим государством и Соединенными Штатами.

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Мы делаем все, чтобы лидерство Америки чувствовалось. Я благодарю каждого, кто помогает".

Детали: Зеленский также отметил, что готовятся "новые договоренности с европейскими партнерами, в частности с Германией, о дополнительных шагах поддержки".

Что предшествовало: В начале мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит семь новых двусторонних соглашений по безопасности, в том числе с Соединенными Штатами.

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После этого в Офисе президента заявили об "ощутимом прогрессе" в работе Украины и США над соглашением и выражали надежду, что финальный текст согласуют уже в мае.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что будущее двустороннее соглашение о безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в различных сферах и поможет приблизиться ей к членству в НАТО.