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Проукраинская ЕНП лидирует на выборах в Европарламент, но ультраправые укрепили позиции – прогноз

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июня 2024, 21:06
Проукраинская ЕНП лидирует на выборах в Европарламент, но ультраправые укрепили позиции – прогноз
Европарламент, фото AFP via Getty Images

На выборах в Европейский парламент, которые завершаются в воскресенье, побеждает проукраинская Европейская народная партия (ЕНП), которая является крупнейшей группой в Европарламенте.

Источник: прогнозы результатов выборов, обнародованные немецкими телеканалами ARD и ZDF около 18 часов в воскресенье, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: ЕНП, которая в нынешнем Европарламенте имеет самую большую фракцию, получает около 180 из 720 мест в новом созыве Европарламента. Урсула фон дер Ляйен является кандидатом на пост главы Еврокомиссии от ЕНП.

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Второй по численности фракцией, согласно прогнозам, остается Прогрессивный альянс социалистов и демократов, который может получить около 135 мест.

За ними следует объединение либералов "Обновляя Европу", которые могут рассчитывать на группу в парламенте в количестве от 81 до 87 депутатов. 

Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) могут получить 80 мандатов, а правые националисты объединения "Идентичность и демократия" – 70 мест. Таким образом совместно эти две правые группы получают 150 мандатов.

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Зато объединение "Зеленые/Европейский свободный альянс", согласно прогнозам, значительно потеряет в представительстве в ЕП и получит менее 60 мест.

В общем, согласно этим предварительным цифрам, правые партии, вероятно, получат лучший прирост в результате среди всех сил по сравнению с предыдущими выборами 2019 года.

Что предшествовало: Результаты прогноза на выборах в Европарламент в Германии отдают победу с существенным отрывом оппозиционному блоку ХДС/ХСС, партия канцлера Олафа Шольца – только третья после ультраправых.

В Австрии ультраправая пророссийская Партия свободы является вероятным победителем выборов в Европейский парламент.

В Словакии первое место заняла словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия", а партия премьер-министра Роберта Фицо пришла второй.

Темы: Европарламентвиборы
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