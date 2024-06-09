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В Госпогранслужбе рассказали, стало ли больше попыток незаконного пересечения границы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июня 2024, 22:01
В Госпогранслужбе рассказали, стало ли больше попыток незаконного пересечения границы
иллюстративное фото ГПСУ

Государственная пограничная служба не отмечает резкого увеличения попыток незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста после вступления в силу нового закона о мобилизации, однако такие попытки фиксируются ежедневно.

Источник: представитель Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Относительно попыток незаконного пересечения границы, к сожалению, такие попытки продолжаются. Не могу сказать, что их количество резко увеличилось, но фактически такие попытки остаются ежедневными.

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Они происходят и по направлению пунктов пропуска, где можно легально пересечь границу, но там нарушители используют поддельные документы или пытаются прятаться в конструктивных особенностях транспортных средств. Но большинство попыток остается на зеленом участке границы, за пределами пунктов пропуска".

Детали: Демченко сообщил, что уже долгое время большинство таких нарушителей выявляют и задерживают на границе с Румынией и Молдовой.

Темы: Пограничная службаграницамобилизация
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