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В пункте пропуска "Шегини-Медика" свободное движение в обоих направлениях – ГПСУ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июня 2024, 22:53
В пункте пропуска Шегини-Медика свободное движение в обоих направлениях – ГПСУ
иллюстративное фото Getty Images

По состоянию на вечер воскресенья в пункте пропуска "Шегини-Медика" на границе с Польшей свободное движение в обоих направлениях для всех категорий транспорта.

Источник: представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Это была предварительная информация, которую мы имели, что сегодня могут начаться действия по блокированию транспортных средств в пункте пропуска "Шегини-Медика", но, к счастью, они не начались. Идет нормальное движение в обоих направлениях для всех категорий транспорта.

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Но, учитывая то, что это уже было анонсировано, нельзя исключать, что несколько позже это направление польские фермеры могут заблокировать".

Детали: Демченко отметил, что пограничники не имеют четкой информации, по каким категориям транспорта планируется блокирование движения, но напомнил, что ранее польские протестующие блокировали преимущественно грузовые транспортные средства.

"Но мы помним, что во время блокировок, которые происходили ранее на всех направлениях, польские фермеры могли менять условия проезда по некоторым направлениям в отдельные дни, отдельные часы, и для других категорий транспорта, в частности легковых автомобилей и автобусов", - добавил спикер.

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Что предшествовало: ГПСУ 8 июня сообщала, что в воскресенье польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини".

По предварительной информации, речь шла о том, что блокирование может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября.

Однако в воскресенье утром Демченко сообщил, что пункт пропуск "Шегини-Медика" на границе с Польшей, несмотря на предыдущие угрозы польских фермеров, работает в штатном режиме.

Темы: Пограничная службаПольшаграница
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