Сумы частично остались без света и воды

В части Сум в воскресенье вечером исчезло электроснабжение и вода.

Источник: Сумской городской совет, Суспільне Суми

Детали: Как сообщил Сумской городской совет, из-за аварийной ситуации на оборудовании часть города осталась без света.

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"По некоторым адресам, где выключилось электроснабжение водозаборов, отсутствует и вода", - говорится в сообщении.

Ранее Суспільне Суми сообщило, что в Сумах и области частично отсутствует электроснабжение. Также частично нет света в Белополье, сообщил городской голова Юрий Зарко.