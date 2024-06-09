Сумы частично остались без света и воды
Воскресенье, 9 июня 2024, 23:36
В части Сум в воскресенье вечером исчезло электроснабжение и вода.
Источник: Сумской городской совет, Суспільне Суми
Детали: Как сообщил Сумской городской совет, из-за аварийной ситуации на оборудовании часть города осталась без света.
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"По некоторым адресам, где выключилось электроснабжение водозаборов, отсутствует и вода", - говорится в сообщении.
Ранее Суспільне Суми сообщило, что в Сумах и области частично отсутствует электроснабжение. Также частично нет света в Белополье, сообщил городской голова Юрий Зарко.