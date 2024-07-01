Нетаньяху: Израиль будет воевать в Секторе Газа пока не достигнет всех целей войны

Израиль будет продолжать воевать в Секторе Газа до тех пор, пока не будет ликвидирован ХАМАС и "не будут достигнуты все другие цели войны".

Источник: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенье, Politico

Детали: "Завет павших - это наша миссия. Мы будем ее выполнять", - добавил Нетаньяху в своей заметке в социальной сети после заседания кабинета министров.

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Он заявил, что целью израильского правительства является освобождение всех заложников, которые удерживаются в Секторе Газа, и обеспечение того, чтобы эта территория никогда больше не представляла угрозы для Израиля.

Прямая речь: "Тем, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю: Победу ничто не может заменить. Мы не закончим войну, пока не достигнем всех этих целей".

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