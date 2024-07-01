Нетаньяху: Израиль будет воевать в Секторе Газа пока не достигнет всех целей войны
Израиль будет продолжать воевать в Секторе Газа до тех пор, пока не будет ликвидирован ХАМАС и "не будут достигнуты все другие цели войны".
Источник: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенье, Politico
Детали: "Завет павших - это наша миссия. Мы будем ее выполнять", - добавил Нетаньяху в своей заметке в социальной сети после заседания кабинета министров.
Он заявил, что целью израильского правительства является освобождение всех заложников, которые удерживаются в Секторе Газа, и обеспечение того, чтобы эта территория никогда больше не представляла угрозы для Израиля.
Прямая речь: "Тем, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю: Победу ничто не может заменить. Мы не закончим войну, пока не достигнем всех этих целей".
Предыстория:
- США подталкивают Израиль согласиться на соглашение о прекращении огня, которое состоит из трех частей и поддерживается несколькими странами, включая Францию, Великобританию, Египет, Катар, а также Европейской комиссией.
- Соглашение включает несколько условий, в частности, вывод израильских войск из городов в Секторе Газа, предоставление гуманитарной помощи и освобождение сотен палестинских заключенных в обмен на возвращение ХАМАСу части заложников и пленных израильских солдат.
- По данным СМИ, представители администрации президента США Джо Байдена все больше сомневаются в том, что Израиль и террористическая группировка ХАМАС достигнут всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в Газе в рамках нынешних договоренностей.