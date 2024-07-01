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В Париже после обнародования результатов экзитполов тысячи людей вышли на улицы

Алена ИвашкивПонедельник, 1 июля 2024, 05:20
В Париже после обнародования результатов экзитполов тысячи людей вышли на улицы
Протест во Франции, фото: Julie Dungelhoeff

В Париже тысячи протестующих против первых результатов экзитполов парламентских выборов, по которым побеждает ультраправая партия "Национальное объединение" во главе Марин Ле Пен, вышли на улицы.

Источник: France 24

Детали: Часть протестующих залезли на монумент в центре площади, откуда размахивали флагами Палестины и ЮАР, а также плакатами "против фашизма" и против "крайне правых". Несколько человек оставили на монументе надписи с помощью баллончика с краской.

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Большинство демонстрантов были молодыми и скандировали лозунги вроде "фашисты вон".

Предыстория: 

Темы: Франциявиборы
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