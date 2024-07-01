В Париже после обнародования результатов экзитполов тысячи людей вышли на улицы
Понедельник, 1 июля 2024, 05:20
В Париже тысячи протестующих против первых результатов экзитполов парламентских выборов, по которым побеждает ультраправая партия "Национальное объединение" во главе Марин Ле Пен, вышли на улицы.
Источник: France 24
Детали: Часть протестующих залезли на монумент в центре площади, откуда размахивали флагами Палестины и ЮАР, а также плакатами "против фашизма" и против "крайне правых". Несколько человек оставили на монументе надписи с помощью баллончика с краской.
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Большинство демонстрантов были молодыми и скандировали лозунги вроде "фашисты вон".
Предыстория:
- По данным проведенных на участках опросов, на досрочных парламентских выборах во Франции уверенно побеждает ультраправая партия "Национальное объединение", получив 34,2% голосов.