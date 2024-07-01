Ракетная атака в Днепре: поврежден супермаркет и выбиты десятки окон
Понедельник, 1 июля 2024, 06:09
В ночь на 1 июля в результате одного из взрывов в Днепре поврежден супермаркет.
Источник: Суспільне. Дніпро
Детали: По предварительной информации, раненых нет.
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В супермаркете разрушен потолок в торговом зале, а также повреждены магазины рядом.
В районе, где был эпицентр взрыва, в домах повреждены окна.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на понедельник около 2.00 в Днепре прогремело несколько взрывов.