Ракетная атака в Днепре: поврежден супермаркет и выбиты десятки окон

В ночь на 1 июля в результате одного из взрывов в Днепре поврежден супермаркет.

Источник: Суспільне. Дніпро

Детали: По предварительной информации, раненых нет.

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Последствия попадания в Днепре, фото: Суспільне. Дніпро

В супермаркете разрушен потолок в торговом зале, а также повреждены магазины рядом.

Последствия попадания в Днепре, фото: Суспільне. Дніпро

В районе, где был эпицентр взрыва, в домах повреждены окна.

Последствия попадания в Днепре, фото: Суспільне. Дніпро

Напомним:

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