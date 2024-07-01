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Северная Корея испытала две баллистические ракеты

Алена ИвашкивПонедельник, 1 июля 2024, 06:44
Северная Корея испытала две баллистические ракеты
фото иллюстративное из открытых источников

Северная Корея провела испытания двух баллистических ракет, запустив их в направлении Японского моря.

Источник: ABC News со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи

Детали: Ракеты военные КНДР запустили с промежутком в 10 минут в северо-восточном направлении из города Янгион на юго-востоке Северной Кореи.

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Отмечается, что первая ракета улетела 600 км, а вторая - только 120 км, поскольку во время полета с ней случилась какая-то аномалия. 

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Ли Сон Джун сообщил на брифинге, что вторая ракета потерпела неудачу на начальном этапе полета.

Южнокорейские СМИ со ссылкой на собственные источники пишут о падении обломков этой ракеты на территории КНДР.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • 26 июня Северная Корея провела испытание гиперзвуковой ракеты, но оно закончилось неудачей. Ракета пролетела около 250 километров.
  • 22 июня авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл в Пусан для участия в трехсторонних учениях Южной Кореи и Японии.

Темы: Северная Корея
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