Северная Корея испытала две баллистические ракеты

Северная Корея провела испытания двух баллистических ракет, запустив их в направлении Японского моря.

Источник: ABC News со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи

Детали: Ракеты военные КНДР запустили с промежутком в 10 минут в северо-восточном направлении из города Янгион на юго-востоке Северной Кореи.

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Отмечается, что первая ракета улетела 600 км, а вторая - только 120 км, поскольку во время полета с ней случилась какая-то аномалия.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Ли Сон Джун сообщил на брифинге, что вторая ракета потерпела неудачу на начальном этапе полета.

Южнокорейские СМИ со ссылкой на собственные источники пишут о падении обломков этой ракеты на территории КНДР.

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